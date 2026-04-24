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Grave denuncia de bullying en las divisiones inferiores de Central
Violencia instalada en el vestuario de los chicos
La Defensoría de la Niñez actúa sobre un caso de violencia física y psicológica en la categoría 2013. Una familia ya sacó a su hijo por el entorno de violencia.
Por
Alejo Diz
24 de abril de 2026 - 3:12
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