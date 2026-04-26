Entrevista a Ricardo Iacub, especialista en Tercera Edad
Contra el mandato de la juventud eterna: pensar la vejez desde el psicoanálisis
En una cultura que empuja a borrar las huellas del tiempo, la última etapa de la vida queda atrapada entre la invisibilización y el mandato de “envejecer bien”. Un psicoanalista especializado en clínica con adultos mayores propone desarmar prejuicios: la sexualidad que persiste, los proyectos que se reinventan y las marcas subjetivas del abandono, en un escenario donde el deseo, lejos de extinguirse, sigue diciendo.