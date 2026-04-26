Recuerdos de la mayor crisis de la historia económica argentina
Cuando la política le da la espalda a la sociedad
Lo que colapsó en 2001 fue un paradigma basado en la despolitización, en la renuncia al Estado como actor transformador y en la entrega de soberanía. Los ecos de aquella crisis resuenan con las recetas de ajuste, el descrédito de la política y la idea de que el mercado todo lo resuelve. El 2001 dejó cicatrices, pero también enseñanzas: la economía no puede gobernarse ignorando la vida concreta de las personas.