📰 Música para camaleones - Clone

Reconocida y celebrada por la serie de cinco novelas dedicadas a las andanzas del talentoso Tom Ripley, Patricia Highsmith cultivó también el cuento en varias colecciones: en particular se interesó por aquellas historias en las que los animales protagonizan, y coprotagonizan junto con los seres humanos, exóticas fábulas entre el bien y el mal, las pasiones más extrañas y las ambiciones más extremas. “Crímenes bestiales” fue publicada en 1975 y acaba de ser reeditada por Anagrama en su colección de Compactos.