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Desfinanciamiento de una institución clave para la movilidad social

📰 Por detrás del ataque a la universidad pública

Las capacidades que se le reconocen a la universidad pública no se construyen de un día para otro. Son el resultado de largas contribuciones de docentes e investigadores.

Marta Bekerman
Por Marta Bekerman
Facultad de Medicina-02/11/2025
El Gobierno insiste con un brutal recorte de fondos a las universidades. (EFE)

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