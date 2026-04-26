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El País

Adorni prepara su show en Diputados

¿Qué hay detrás de la comedia de este miércoles?

El Gobierno avisó que el informe de gestión será para “alquilar balcones”. Hay garantía de escándalo, aunque el recurso de revolear carpetazos y chicanas ya se probó inútil. El plan B del círculo rojo y el fiasco de Gebel.

Por Eduardo Aliverti
Adorni dará este miércoles el informe de gestión ante Diputados (Archivo -)

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