Kicillof y la dirigencia peronista bonaerense cruzaron al presidente tras sus declaraciones contra Lula
“Milei quiere convertirse en el ‘che pibe’ de Trump y Netanyahu, atacando a todo el mundo”
El gobernador cuestionó que el Presidente subordine la política exterior argentina a los intereses de los mandatarios de Estados Unidos e Israel. Desde la provincia de Buenos Aires, funcionarios, legisladores e intendentes alertaron por el impacto de las palabras de Milei sobre la producción, el empleo y el vínculo con Brasil.