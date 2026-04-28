Tres analistas debaten sobre la inteligencia artificial en el mundo actual
Cuando el algoritmo habla: el psicoanálisis frente a la nueva escena tecnológica
La presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Mirta Goldstein, junto a Violaine Fua Púppulo y Jorge Catelli anticipan el debate “Inteligencia artificial y psicoanálisis”, que los reunirá en la Feria del Libro. Piensan este cruce incómodo, pero ineludible abriendo interrogantes sobre la subjetividad contemporánea, los nuevos síntomas y los riesgos de una época que parece querer borrar, a toda costa, el lugar de lo incierto.