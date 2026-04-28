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El gobierno lanzó una app para controlar el celular de niños y adolescentes
Herramienta para padres en el “barrio digital”
La aplicación “StopApuestas” habilita contenidos previamente autorizados por adultos. Busca alejar a los menores de plataformas de apuestas y sitios peligrosos.
28 de abril de 2026 - 3:12
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El gobernador Maximiliano Pullaro confió en que los padres "se apropien" de la herramienta StopApuestas.
(Prensa -)
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