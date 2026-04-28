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Nuevo disco del baterista Beatle
“Long Long Road”, el Ringo Starr de la gente
Apenas un año después de su anterior álbum, el músico volvió a unirse al afamado productor T-Bone Burnett para una obra que lo conecta con viejas pasiones.
Por
Cristian Vitale
28 de abril de 2026 - 20:48
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"Podría haber tomado otro camino, pero tomé este y terminé aquí", dijo Ringo.
(Sin Credito)
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