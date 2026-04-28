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Radio 750

Se dice “ajuste”, se pronuncia “muerte”

“Sinvergüenza barato y vil”: letal editorial de Víctor Hugo sobre Adorni

En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana denunció que al ajuste de Javier Milei ya empieza a dejar un tendal de muertos víctimas de la falta de políticas sociales y de asistencia.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, , ABRIL 10: La causa en la que la justicia investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por probable enriquecimiento ilícito, no para de sumar novedades y ahora se conoció que el fiscal Gerardo Pollicita llamó a declarar al contratista que llevó adelante la refacción de la casa del funcionario ubicada en el country Indio Cuá, de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.FOTO: DAMIAN DOPACIO/ARCHIVO NA
(Noticias Argentinas)

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