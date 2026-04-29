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“Arco”, los niños que vinieron del futuro
En un mundo de adultos anulados por sus obligaciones, una piba y un pibe de dos futuros distintos comparten una aventura cargada de magia donde los robots resultan un espejo de ternura.
Por
Javier Aguirre
29 de abril de 2026 - 15:13
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"Arco", de Ugo Bienvenu
Esquivando los clichés de las distopías oscuras, "Arco" propone un planeta colorido donde el problema es que los adultos están demasiado ocupados
(Prensa -)
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