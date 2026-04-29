Omitir para ir al contenido principal
Portada
Ecuador

Con el modelo Bukele

El gobierno ecuatoriano dice que construirá las megacárceles “que sean necesarias”

El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg. (MARCOS PIN/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El Recoleta celebra la extravagancia de un pionero queer

Homenaje al dandy telemático, Federico Klemm

Por Laura Haimovichi
Con el modelo Bukele

El gobierno ecuatoriano dice que construirá las megacárceles “que sean necesarias”

Un magnate indio ofreció trasladarlos a una reserva

¿Un salvador para los hipopótamos de Pablo Escobar?

Trabajamos y nos divertimos

Lecturas proletarias y eróticas para el 1° de mayo

Por Adrian Melo

Exclusivo para

Hubo una fuerte reacción de los empleados contra el uso militar de su trabajo

Google trabajará para el Pentágono

"El problema 1" va los martes en el Teatro Picadero

Teo López Puccio: “Para los matemáticos la belleza es un norte muy importante”

Por Laura Gomez
El sudafricano dice que OpenIA no tenía fines de lucro y que resultó ser falso

Sam Altman y Elon Musk pugnan en un juicio

Una nueva decisión anticientífica del presidente republicano

Motosierra de exportación: Trump despidió a todos los asesores del Consejo Nacional de Ciencias

Por Pablo Esteban

El País

A qué hora habla en Diputados

Manuel Adorni en el Congreso, en medio de los escándalos por sus viajes, gastos y departamentos

Tras postularse a la Fiscalía de la Cámara Federal

Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad

Juicio Mansión Seré IV

Lesa humanidad: La justicia condenó a 25 años de prisión a cuatro genocidas

"Es una tomada de pelo"

El gasto irrisorio en los hoteles de Miami y Nueva York que admite oficialmente la Rosada

Por Matías Ferrari

Economía

Sigue la caída de actividad en la industria de la fundición

Dos años consecutivos en baja

Las consultoras aseguran que podría ser hasta de 2,9 por ciento

La inflación, más de la esperada

TarifasenCABA

Aumenta la VTV un 28%

El presidente califica de "mentirosos" a los especialistas críticos

El país de Javier Milei versus la Argentina real

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

El Recoleta celebra la extravagancia de un pionero queer

Homenaje al dandy telemático, Federico Klemm

Por Laura Haimovichi
Templado

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de abril

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de abril

Para la policía, se suicidó en la comisaría

Un joven falleció luego de ser detenido en Córdoba

Deportes

Rosario Central goleó a la Unversidad Central de Venezuela en Caracas

Di María convirtió su primer gol en la Copa Libertadores

Cruzeiro le ganó por el Grupo D de la Copa Libertadores

Boca perdió en Brasil y se terminó el invicto

París Saint Germain y Bayern Múnich protagonizaron un partido memorable

La Champions League, o el fútbol en estado de gracia

Por Daniel Guiñazú
Por la Sudamericana, Racing visita a Caracas y Riestra será local ante Montevideo CT

Copa Libertadores: Platense y Estudiantes juegan de locales