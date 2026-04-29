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La Mañana

Estado de “alerta y asamblea”

Ola de despidos en Correo Argentino: la empresa envió 400 telegramas en todo el país

Desde el gremio de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones advierten sobre un plan de ajuste que podría alcanzar a 900 trabajadores.

correo argentino (Archivo -)

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