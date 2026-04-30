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La pérdida del poder adquisitivo del salario provoca endeudamiento
Cuando sobra mucho mes al final del bajo sueldo
El Gobierno de Santa Fe anunció medidas de desendeudamiento de trabajadores y jubilados. Uno de cada tres empleados estatales no puede afrontar sus vencimientos.
30 de abril de 2026 - 3:14
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Plan de Protección de los Ingresos santa fe
La vocera del Ejecutivo, Virginia Coudannes, junto al ministro de Economía, Pablo Olivares, y la secretaria de Función Pública y Recursos Humanos, Malena Azario.
(Prensa gobernación)
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