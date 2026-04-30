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Rosario|12

DESCONEXIÓN

Caren Tepp concejala de rosario diputada nacional electa
Caren Tepp, diputada nacional por Santa Fe. (SOLEDAD BECERRO )

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Kuki Miler, editora del sello

El cierre de Ediciones de la Flor: “Es una decisión muy pensada, pero con mucha tristeza”

Por María Daniela Yaccar
La pérdida del poder adquisitivo del salario provoca endeudamiento

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DESCONEXIÓN

En el Festival Internacional de Cinema da Fronteira

Paula Markovitch: “La narrativa de toda Latinoamérica está atravesada por la experiencia colonial”

Por Juan Pablo Cinelli

Exclusivo para

Hay 84 detenidos en todo el mundo

CABA organizó un operativo internacional contra el abuso infantil

Un fallo de avanzada en la justicia argentina

Un fallo equiparó al grooming con el acceso carnal

El jurado destacó su aporte al feminismo y la contracultura en la música rock

Por su trayectoria artística y compromiso social, Patti Smith ganó el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Es una ciudad permisiva en la portación de armas

El atacante de Trump compró sus armas en Los Ángeles

El País

El informe del jefe de Gabinete ante los diputados

Adorni leyó, describió un país que no existe y no despejó dudas sobre su patrimonio

Por Eva Moreira
Chicanas, insultos y evasivas sobre las denuncias de corrupción

Adorni y Milei montaron un show en el Congreso para no decir nada

Por Sebastián Cazón
El TOF-7 resolvió restringir la difusión de las audiencias

Menos publicidad para la “Operación Cuadernos”

El Gobierno volvió a embarrar la cancha

Un día de circo

Por Luis Bruschtein

Economía

Retroceso de u$s 667 millones, pero sin presión cambiaria

Fuerte baja de reservas en dólares

La UIA alertó por números débiles de la actividad fabril

Pésimo trimestre de la industria

Reconoció que cayó el empleo registrado y negó la pobreza y la inflación

Milei y “el ajuste más grande de la humanidad”

Lo que viene en mayo materia de precios de servicios

Aumentos para todos los gustos

Sociedad

Hay 84 detenidos en todo el mundo

CABA organizó un operativo internacional contra el abuso infantil

Para la Justicia la violencia virtual es real

Claves para entender el fallo que equipara grooming con abuso sexual

Por Dolores Curia
El protagonista de "Jurassic Park"

Sam Neill contó que superó el cáncer con una novedosa terapia: “No es un milagro, es la ciencia en su esplendor”

Un fallo de avanzada en la justicia argentina

Un fallo equiparó al grooming con el acceso carnal

Deportes

Igualdad 1-1 en la semifinal de ida disputada en el Metropolitano de Madrid.

Champions League: dos penales y un empate entre Atlético de Madrid y Arsenal

El Calamar sigue haciendo historia

Copa Libertadores: volvió a ganar Platense y sueña con la clasificación

Guió a Argentina en Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010

La tercera aventura mundialista de Bielsa

Por Malva Marani
Empate ante Caracas en Venezuela

Racing tampoco le encuentra el agujero al mate en la Sudamericana