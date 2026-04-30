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Cultura

Film canadiense de animación

“Endless cookie”, en MUBI: lo absurdo y lo real

Los hermanos Seth y Peter Scriver construyen una rareza absoluta, que funde dibujos disparatados con referencias concretas a este mundo.

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
ENDLESS COOKIE
Uno de los “trucos” descansa en la utilización de audios de conversaciones reales. (Prensa -)

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Participó por primera vez en la 50° Feria del Libro

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La pérdida del poder adquisitivo del salario provoca endeudamiento

Cuando sobra mucho mes al final del bajo sueldo

DESCONEXIÓN

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Los intendentes en alerta permanente

El peronismo juntó a todas sus tribus para reclamarle alimentos a Pettovello

Un fallo de avanzada en la justicia argentina

Un fallo equiparó al grooming con el acceso carnal

El País

El informe del jefe de Gabinete ante los diputados

Adorni leyó, describió un país que no existe y no despejó dudas sobre su patrimonio

Por Eva Moreira
Chicanas, insultos y evasivas sobre las denuncias de corrupción

Adorni y Milei montaron un show en el Congreso para no decir nada

Por Sebastián Cazón
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El Gobierno volvió a embarrar la cancha

Un día de circo

Por Luis Bruschtein

Economía

La UIA alertó por números débiles de la actividad fabril

Pésimo trimestre de la industria

Retroceso de u$s 667 millones, pero sin presión cambiaria

Fuerte baja de reservas en dólares

Reconoció que cayó el empleo registrado y negó la pobreza y la inflación

Milei y “el ajuste más grande de la humanidad”

Lo que viene en mayo materia de precios de servicios

Aumentos para todos los gustos

Sociedad

Hay 84 detenidos en todo el mundo

CABA organizó un operativo internacional contra el abuso infantil

Para la Justicia la violencia virtual es real

Claves para entender el fallo que equipara grooming con abuso sexual

Por Dolores Curia
El protagonista de "Jurassic Park"

Sam Neill contó que superó el cáncer con una novedosa terapia: “No es un milagro, es la ciencia en su esplendor”

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Deportes

Igualdad 1-1 en la semifinal de ida disputada en el Metropolitano de Madrid.

Champions League: dos penales y un empate entre Atlético de Madrid y Arsenal

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