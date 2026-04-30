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La Mañana

Irregularidad y persecución

La regularización de personas migrantes cayó más del 80 por ciento

Según señaló la especialista Florencia Mazzadi, mientras de 2021 a 2024 se regularizaba a 90.000 personas migrantes, en 2025 ese número bajó a 17.000.

Banderazo migrante-17/06/2025
Banderazo migrante-17/06/2025 Banderazo migrante-17/06/2025 (Gentileza)

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