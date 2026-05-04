El desprecio

En este clásico de Jean Luc Godard, estrenado en 1963 y protagonizado por Brigitte Bardot, un autor dramático francés acepta reescribir algunas escenas para una película que se va a rodar en Capri bajo la dirección del renombrado director alemán Fritz Lang. En un primer encuentro con el arrogante productor estadounidense, hay un episodio que da lugar a un grave mal entendido entre el escritor y su esposa, que acarrea una dolorosa crisis matrimonial (Cines del Centro.)

(Imagen Web)