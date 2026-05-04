Sergio Marques viene confrontando con al jefe comunal, a quien también denunció por amenazas
Periodista lleva tres semanas detenido en Metán por una denuncia del intendente
La fiscalía se basa en la titularidad de un chip telefónico, pero no hay pruebas técnicas concluyentes ni antecedentes penales, mientras la familia denuncia que se trata de un caso de persecución y silenciamiento a la labor periodística crítica. Hay denuncias cruzadas por amenazas, pero la fiscalía solo impulsó las del intendente.