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Mas de 800 mil dólares
Los números no cierran: los gastos y deudas que Adorni no puede explicar
05 de mayo de 2026 - 1:29
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Adorni y unas cuentas que no dan
A partir de marzo de 2026, el sueldo de Manuel Adorni, como jefe de Gabinete, aumentó a aproximadamente $7.272.091 pesos mensuales brutos. Las cuentas no cierran.
(Imagen Web)
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