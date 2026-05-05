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Cultura

La serie "El rock argentino es Universal"

Rata Blanca, reeditado en vinilo

En sus rescates de rock argentino, la compañía discográfica acaba de lanzar los dos primeros discos de la banda.

Rata Blanca
Rata Blanca en 1990: Rowek, Barilari, Berdichevsky, Giardino, Sánchez y Bistolfi. (Sin Credito)

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