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Gracian Scalco apareció tras tres días de búsqueda
Hallaron al argentino desaparecido en Valencia
El hombre de 52 años había sido visto por última vez el martes, cuando dejó su auto en un taller. Lo encontraron cerca de su vivienda, en las afueras de la ciudad española.
08 de mayo de 2026 - 23:50
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Gracian Scalco, el argentino que estuvo perdido en Valencia.
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