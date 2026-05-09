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Cultura

TEATRO Norman Briski estrena “Hidra” y repone “Piedra libre”

📰 “No podés entrar en el miedo”

Presenta en el Calibán obras de urgente actualidad: “No hay que perder el coraje de decir algo evidente: Netanyahu es un genocida”.

María Daniela Yaccar
Por María Daniela Yaccar
Norman Briski "Mi vida estuvo siempre cerca de luchadores. Aparece una estética de crónica." (Jorge Larrosa)

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