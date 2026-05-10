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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de mayo

En las efemérides del 10 de mayo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Bono nació el 10 de mayo de 1960. (SERGEI SUPINSKY/AFP)

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