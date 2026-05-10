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Economía

Paradojas y desigualdades del modelo agrícola. Exportadores ricos, productores pobres y comida cara

Exportaciones récord de alimentos y mesas vacías

La contracara del modelo exitoso de exportación de granos y carnes: mayor concentración en perjuicio de pequeños productores, y alimentos menos accesibles para la población.

Raúl Dellatorre
Por Raúl Dellatorre
cereales cargando en el puerto / comedor popular
Crecen las exportaciones mientras se limita el acceso a los alimentos. (Archivo -)

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