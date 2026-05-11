La prelista de Lionel Scaloni: las sorpresas, los que esperan y los que repiten de Qatar 2022

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Argentina entrena en Buenos Aires para amistosos con Mauritania y Zambia
AMDEP2580. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 25/03/2026.- Jugadores de la selección argentina de fútbol participan en un entrenamiento este miércoles, en Ezeiza (Buenos Aires). La selección argentina de fútbol entrena de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia, con el objetivo de ultimar detalles y despedirse de su público en la antesala del Mundial 2026. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
(EFE/EFE)
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