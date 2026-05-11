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Mundial de Fútbol 2026

A 31 días del Mundial

La prelista de Lionel Scaloni: las sorpresas, los que esperan y los que repiten de Qatar 2022

La AFA publicó la nómina de 55 futbolistas que reservó el técnico para la Copa, de los cuales quedarán solo 26.

AMDEP2580. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 25/03/2026.- Jugadores de la selección argentina de fútbol participan en un entrenamiento este miércoles, en Ezeiza (Buenos Aires). La selección argentina de fútbol entrena de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia, con el objetivo de ultimar detalles y despedirse de su público en la antesala del Mundial 2026. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Argentina entrena en Buenos Aires para amistosos con Mauritania y Zambia AMDEP2580. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 25/03/2026.- Jugadores de la selección argentina de fútbol participan en un entrenamiento este miércoles, en Ezeiza (Buenos Aires). La selección argentina de fútbol entrena de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia, con el objetivo de ultimar detalles y despedirse de su público en la antesala del Mundial 2026. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni (EFE/EFE)

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