Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 12 de mayo de 2026
21 min
Marcha Universitaria a la Plaza de Mayo para reclamarle a Milei por el financiamiento
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 12 de mayo de 2026
21 min
Marcha Universitaria a la Plaza de Mayo para reclamarle a Milei por el financiamiento
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 12 de mayo de 2026
21 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
“No pedimos el presupuesto de Alemania”
12 de mayo de 2026 - 18:12
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Últimas Noticias
Malestar en el Gobierno
“Tiene una emocionalidad importante”: Patricia Bullrich describió el carácter de Javier Milei
A un grupo más difícil de lo esperado
Roce mundialista: ¿y si la Selección Argentina llega mejor de lo pensado?
Por
Cristian Dellocchio
Se presentará un libro para infancias sobre la historia del Museo de Ciencias Naturales
Un viaje literario en el tiempo
Por
Omar Alfonzo
“Nada es más barato que prevenir”
Fundación Huésped advierte que el recorte de Milei pone en riesgo la prevención del VIH
Exclusivo para
Balance de la edición 50°
La Feria del Libro fue una fiesta en un país que se derrumba
Por
Silvina Friera
Como consecuencia de la caída de la recaudación se profundiza la rebaja del gasto
El Gobierno redobla el ritmo del ajuste fiscal
Por
Javier Lewkowicz
En Avenida Rivadavia al 3300
Misterio en Once: hallan un auto con manchas de sangre y vainas servidas en la calle
Los obispos y las políticas del gobierno
“Nos preocupa ese estado de indefensión del pueblo”
Por
Washington Uranga
El País
Malestar en el Gobierno
“Tiene una emocionalidad importante”: Patricia Bullrich describió el carácter de Javier Milei
El hecho que inspiró "¿Quién mató a Rosendo?"
Los asesinatos de La Real, a sesenta años de una de las grandes investigaciones de Rodolfo Walsh
Por
Juan Pablo Csipka
Proyectos de la oposición
Otro dolor de cabeza para Adorni: el jueves Diputados buscará debatir su interpelación
Tras décadas de incertidumbre
El EAAF identificó a 17 desaparecidos de La Perla
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 12 de mayo de 2026
Como consecuencia de la caída de la recaudación se profundiza la rebaja del gasto
El Gobierno redobla el ritmo del ajuste fiscal
Por
Javier Lewkowicz
Subas escalonadas en autotransporte y ferrocarriles
Aumenta 18% el pasaje en tren
Desaceleró por menor suba de alimentos
Inflación porteña, 2,5%
Sociedad
“Nada es más barato que prevenir”
Fundación Huésped advierte que el recorte de Milei pone en riesgo la prevención del VIH
Más de 35 millones de pesos
Escándalo en Bragado: denuncian que una preceptora se quedó con la plata de un viaje escolar
El centro de salud actúa como querellante
Investigan si dos bebés murieron por mala praxis en un hospital de El Calafate
Pasajeros y tripulantes evacuaron lunes en Tenerife y serán repatriados
Brote de hantavirus a bordo de un crucero: la OMS confirma 10 casos positivos
Deportes
A un grupo más difícil de lo esperado
Roce mundialista: ¿y si la Selección Argentina llega mejor de lo pensado?
Por
Cristian Dellocchio
Los rumores de peleas con la Pulga
Javier Mascherano habló de su salida del Inter: ¿cómo quedó su vínculo con Messi?
Este miércoles, en el Monumental
Con el regreso de Armani, Coudet define el 11 para enfrentar a Gimnasia
El multicampeón Dani Carvajal
Mundial 2026: el capitán del Real Madrid, afuera de la prelista de España