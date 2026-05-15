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Cultura

El músico tenía 47 años

Murió Santi Yonanine, el tecladista de Los Parraleños

La banda la integraron descendientes de japoneses a fines de los noventa. En sus presentaciones había estética nipona.

Santi Yonamine tenía 47 años. Capturas de Video

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