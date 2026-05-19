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La AFA designó los árbitros para el partido clave por el título del Torneo Apertura

El mundialista Falcón Pérez dirigirá la final River-Belgrano

Leandro Rey Hilfer estará en el VAR y Luis Lobo Medina oficiará como cuarto árbitro.

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Árbitro de la fina Yael Falcón es el árbitro asignado por la AFA para la final del Torneo Apertura. NA

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