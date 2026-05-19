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Camino a las generales de 2027

La Justicia Electoral advierte que las elecciones simultáneas podrían traer “complicaciones” en la provincia

El secretario electoral del Juzgado N°1 de La Plata brindó un informe donde dio cuenta de cómo fue la experiencia bonaerense con la Boleta Única de Papel. Los desafíos de cara a 2027.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Andrés Macera

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