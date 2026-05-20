Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

Proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

Buscan adaptar la administración pública bonaerense a las personas con discapacidad

Es una propuesta que presentó el bloque de Nuevos Aires en el marco de un conversatorio donde hubo severas críticas a Javier Milei por las políticas hacia el sector de discapacidad.

Presentación del proyecto de discapacidad en la Cámara fe Diputados de la PbA
El proyecto se presentó en el marco del conversatorio “De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad”. presa diputados

Últimas Noticias

Los de Boedo igualaron con Santos en San Pablo

Copa Sudamericana: San Lorenzo y un empate que fue un triunfo en Brasil

La interna libertaria sigue escalando en la Casa Rosada

El invierno está llegando a La Libertad Avanza

Por Melisa Molina
El presidente Miguel Díaz Canel dijo que la acusación busca avalar una agresión militar

EE.UU. imputó al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas

Por Guido Vassallo
El toma y daca de los mandatarios con peluca

Los gobernadores aliados jugaron para la Rosada e hicieron caer la sesión para interpelar a Adorni

Por Eva Moreira

Exclusivo para

Se recalienta la interna libertaria

Bullrich le metió más presión a Adorni y presentó su declaración jurada

Crisis por la caída de ventas

Pirelli suspenderá parte de su producción

Sistema sanitario en emergencia

Marcha federal contra el ajuste de Milei en salud: denuncian hospitales saturados y falta de medicamentos

Evo Morales acusó a Milei de haber enviado armas

El Gobierno se quiere desentender de la represión en Bolivia

El País

La interna libertaria sigue escalando en la Casa Rosada

El invierno está llegando a La Libertad Avanza

Por Melisa Molina
El toma y daca de los mandatarios con peluca

Los gobernadores aliados jugaron para la Rosada e hicieron caer la sesión para interpelar a Adorni

Por Eva Moreira
Una multitud se movilizó en la Marcha Federal de la Salud

“Hay días que en el hospital solamente tengo mis manos”

Por Ayelén Berdiñas

La crisis de la democracia se mira desde el celular

Por Carlos Capasso

Economía

Un trabajador porteño gana el triple que uno riojano

Salarios fragmentados y desigualdad creciente

Por Mara Pedrazzoli
Luego de tres jornadas seguidas en alza

El dólar mayorista retrocedió 1 peso

Las ventas al exterior crecieron 33,6 por ciento

Balanza comercial en positivo

Crisis por la caída de ventas

Pirelli suspenderá parte de su producción

Sociedad

El humo se veía desde varios barrios porteños

Dos personas trasladadas por un incendio en la Autopista 25 de Mayo

Tras la marcha de trabajadores de Salud

Pablo Grillo estuvo en San José 1111 y fotografió a Cristina Kirchner

“Atendeme, a mí me tenés que atender”

María Servini denunció a su par Federico Villena por amenazas y acoso tras 19 llamados en dos días

Menos alumnos y más negocios inmobiliarios

El gobierno le saca otro terreno a una universidad para venderlo

Por Santiago Brunetto

Deportes

Los de Boedo igualaron con Santos en San Pablo

Copa Sudamericana: San Lorenzo y un empate que fue un triunfo en Brasil

Ancelotti lo incluyó en la lista de Brasil

Neymar se lesionó, pero llegará bien al Mundial

Los tucumanos cerraron el semestre de una mejor manera

Atlético Tucumán goleó a Talleres y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina

A pocas semanas del Mundial

El eufórico festejo de “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía en la consagración de la Europa League