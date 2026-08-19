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Deportes

El despegue de Agostina Hein en los grandes torneos

La mejor natación internacional con presencia argentina

Una actuación excepcional que la proyecta al cuarto tiempo de 2026 en la prueba de 400 medley.

Osvaldo Arsenio
Por Osvaldo Arsenio
La argentina Agostina Hein entre las mejores del mundo.

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