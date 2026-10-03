Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Sociedad
Se realiza la peregrinación anual
Miles de personas marchan a Luján bajo la lluvia
La caminata de 60 kilómetros se inició en San Cayetano. El domingo a las 7 el arzobispo de Buenos Aires encabezará la misa principal en la Basílica, a poco más de un mes de la visita del Papa, que cerrará allí su estadía en la Argentina.
03 de octubre de 2026 - 15:09
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Los peregrinos caminan cubriéndose de la inclemencia del tiempo.
Agencia Na. NA
Temas en esta nota:
Luján
Iglesia católica
Últimas Noticias
Con la firma de Agustín Rossi y Kelly Olmos
Unión por la Patria presentó un proyecto contra la venta de ciudadanía
PROVINCIA. Representantes de universidades Nacionales se reunieron con legisladores de Santa Fe
“Quiero decir con franqueza que estamos entrando en una fase terminal”
Un día después del rechazo del Congreso a un paquete de medidas
Miles de personas se movilizan en España por el derecho a la vivienda
Nunca es tarde para competir, y ganar
Mariburruntzi, subcampeonas de Europa en natación artística a los 50
Por
Jota B. Ponsone
Exclusivo para
El presidente y candidato a la reelección en Brasil rompió la burbuja digital
La campaña de Lula le disputa las redes a la ultraderecha de Bolsonaro
La oposición presentó medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154
El Congreso sale al resguardo de la tierra
Por
Paula Marussich
Acompañar antes de que sea tarde
Cómo es el trabajo de redes de atención para prevenir los suicidios
Por
Soledad Ferrari
Por primera vez en la historia, se come más pollo que vaca
Se agrava la crisis del consumo
El País
Con la firma de Agustín Rossi y Kelly Olmos
Unión por la Patria presentó un proyecto contra la venta de ciudadanía
Para el diputado el candidato en 2027 debería ser quien más chances tenga de ganarle a Milei
Lousteau propuso una “gran coalición”
La oposición presentó medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154
El Congreso sale al resguardo de la tierra
Por
Paula Marussich
El fallo que desregula la venta de tierras a extranjeros que beneficia al gobierno
Vendidos
Por
Luis Bruschtein
Economía
Según cifras oficiales, el mayor nivel desde 2022
Más locales vacíos en la Ciudad
El indicador de JP Morgan trepó a 650 puntos, el más alto de 2026
Milei en París y el riesgo país en nivel récord
Por primera vez en la historia, se come más pollo que vaca
Se agrava la crisis del consumo
El organismo oficial difundió los números de la serie 2016-2025
El Indec volvió a calcular productividad
Sociedad
La defensa presentó una nueva prueba basada en entrevistas de Prandi
Claudio Contardi apeló su condena por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 3 de octubre
Tormenta y lluvia en la CABA y alrededores
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 3 de octubre
Acompañar antes de que sea tarde
Cómo es el trabajo de redes de atención para prevenir los suicidios
Por
Soledad Ferrari
Deportes
Perdió cinco puestos en la grilla por la sanción de Azerbaiyán
Colapinto largará 20º en el GP de Baréin, pero cree que “se puede remontar”
El chico Flores ingresó en el segundo tiempo y convirtió dos tantos
Boca no detiene su marcha ganadora y goleó a Unión
Por
Adrián De Benedictis
Una penalización doble lo dejó sin chances de clasificar y obligó a Alpine a priorizar el ritmo de carrera
Fórmula 1: Colapinto, condicionado, giró en Sepang
Los cordobeses volvieron a sumar de a tres y lideran el Grupo A
Liga Profesional: Instituto liquidó a Independiente en Avellaneda