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Tragedia en Ruta 2: murió un joven de 29 años en un choque
Chocaron dos autos y un camión. Las demás personas involucradas resultaron ilesas.
03 de octubre de 2026 - 16:03
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La policía en el lugar del accidente.
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