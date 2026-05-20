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Cultura

Protagonista de "Amarga Navidad"

Leonardo Sbaraglia: “Almodóvar te lleva al límite de tus certezas”

Antes del estreno en Competencia del Festival de Cannes, el actor argentino habla de su segunda experiencia con el realizador español: “Esta película es como una serie de mamushkas”.

Oscar Ranzani
Por Oscar Ranzani
"Pedro tiene algo arrollador, es una especie de fuerza de la naturaleza tremenda." guadalupe lombardo

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