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Los Juegos Olímpicos del dopaje libre

Enhanced Games: El laboratorio racial del tecnofascismo transhumanista

Presentados como unos Juegos Olímpicos “sin límites”, los Enhanced Games inauguran una nueva fase de convergencia entre espectáculo global, dopaje habilitado y negocios biotecnológicos. Financiado por magnates de Silicon Valley como Peter Thiel, el evento promueve el uso de sustancias y tecnologías de “mejora humana”, transformando a los atletas en plataformas de experimentación para una industria obsesionada con optimizar el cuerpo, prolongar la vida y convertir la biología humana en un mercado. Detrás de una retórica de ciencia, innovación y excelencia, emerge una arquitectura de desigualdad donde las jerarquías raciales y económicas siguen definiendo quién obtiene los beneficios del “progreso” y quién carga con sus riesgos.

Por Federico Pita
Los Juegos Olímpicos del dopaje libre Eddie Guy

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