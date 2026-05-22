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Pese a la vigencia del alto el fuego
Seis paramédicos murieron en dos ataques israelíes contra el sur del Líbano
Desde el inicio del conflicto, más de un centenar de trabajadores sanitarios fallecieron en ofensivas contra ambulancias, centros médicos y equipos de emergencias.
22 de mayo de 2026 - 23:23
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Bombardeo israelí en el sur de Líbano.
ABBAS FAKIH. AFP
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