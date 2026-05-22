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El Mundo

Pese a la vigencia del alto el fuego

Seis paramédicos murieron en dos ataques israelíes contra el sur del Líbano

Desde el inicio del conflicto, más de un centenar de trabajadores sanitarios fallecieron en ofensivas contra ambulancias, centros médicos y equipos de emergencias.

Smoke rises from the site of an Israeli strike that targeted the Nabatieh village in southern Lebanon on May 22, 2026. An Israeli strike on southern Lebanon killed six people on May 22, including two rescuers and a child, the Lebanese health ministry said, despite a fragile ceasefire in the Israel-Hezbollah war. (Photo by Abbas Fakih / AFP)
Bombardeo israelí en el sur de Líbano. ABBAS FAKIH. AFP

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