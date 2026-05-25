La Chica de la Colonia

Vera Brandes era una adolescente de 16 años de Colonia, Alemania, cuando comenzó a organizar recitales de jazz. La película dirigida por Ido Fluk, cuenta la historia del concierto más famoso del pianista estadonidense Keith Jarret, que se convirtió en leyenda. Se anuncia con claridad que está basada “en una historia real tal como la cuenta la propia Vera Brandes”, la joven que rompió todas las barreras para lograr que el artista pudiera tocar en su ciudad (Cines del Centro.)

Sin Credito. Wolfgang Ennebach / Alamode Film