Sed de mal

Sed de mal, escrita, dirigida y protagonizada por Orson Welles, fue estrenada en 1958 y, para muchos críticos, este es el último gran filme del período clásico del cine negro estadounidense. Una pareja interrumpe su luna de miel para investigar un crimen mafioso con la ayuda de un policía corrupto. Entre tantos reconocimientos, en 1993, esta película protagonizada también por Charlton Heston, Janet Leigh y Marlene Dietrich fue considerada “cultural, histórica y estéticamente significativa” (A las 20, en Cine Club.)

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