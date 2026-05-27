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El Mundo

Pese a las millonarias promesas de financiación

La Junta de Paz patrocinada por Trump no recibió ni un dólar para sus proyectos

El fondo, administrado por el Banco Mundial y aprobado por la ONU, fue concebido para la fase de reconstrucción de Gaza.

El presidente Javier Milei junto a Donald Trump en la puesta en marcha del Consejo de la Paz Captura TV

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