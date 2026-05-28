Alpha

La nueva película de body terror dirigida por Julia Ducournau (Titane), es la historia de una adolescente problemática de 13 años que vive sola con su madre. Su mundo se derrumba el día que regresa de la escuela con un tatuaje en el brazo. Actúan Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, Mélissa Boros (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)

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