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Brasil

Impulsan un proyecto de ley de combate al racismo científico

La iniciativa prevé la creación de directrices educativas y campañas de concientización sobre los impactos del racismo científico en Brasil.

Verónica Serpa
Por Verónica Serpa
Cámara de Diputados de Brasil Gentileza -

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