Entrevista a Mariella Fumagalli, directora del Equipo de Antropología Forense (EAAF).
“Cada identificación es la evidencia material de un crimen y la respuesta a un pacto de silencio”
Mariella Fumagalli, directora programática del Equipo de Antropología Forense (EAAF), repasa más de dos décadas de militancia científica y detalla el histórico hallazgo de restos de personas desaparecidas en Córdoba tras 20 años de búsquedas en el predio de La Perla. La ciencia colectiva como trinchera frente al negacionismo, el valor de los testimonios y la urgencia biológica de una restitución que no se detiene.