Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Scaloni cerró la lista y AFA la publicó con un simpático video

Mundial 2026: aquí están, estos son... los 26 de la Selección

Argentina defenderá el título del mundo con 17 de los campeones en Qatar. Las sorpresas, el que vuelve, los ocho debutantes y el valor de los polifuncionales.

Cristian Dellocchio
Por Cristian Dellocchio
REDES SOCIALES video mundial 2026 scaloni marito
Scaloni y Marito, haciendo gala de sus dotes actorales. REDES SOCIALES. REDES SOCIALES

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El caso de la muerte de una joven cordobesa

Fallo por la Sputnik V: especialistas reafirman la necesidad de la confianza social en las vacunas

Por Pablo Esteban
Denunciaron un operativo contra el expresidente

Bolivia: los seguidores de Evo Morales reforzaron los bloqueos en el centro del país

Argentinos “de bien” y “de mal”

Por Juan Carlos Junio
En el lanzamiento del MDF Salud

Kicillof: “Con la Provincia no alcanza, tenemos que cambiar el rumbo del país”

Exclusivo para

300 personas perdieron su empleo

Denuncian fraude y vaciamiento tras el cierre de Farmacias Dr. Ahorro

Por el aniversario de la independencia

Donald Trump presiona para imprimir un billete de 250 dólares con su cara

"La batalla ricos versus pobres la inventaron los zurdos"

Galperín no quiere abrir la billetera para pagar impuestos

En el cierre del Latam Economic Forum

Javier Milei defendió el ajuste y apuntó contra la oposición

El País

Argentinos “de bien” y “de mal”

Por Juan Carlos Junio
Revocó el procesamiento de Guillermo Rivarola

La Cámara Federal salió al auxilio de un juez de la dictadura

Por Luciana Bertoia
Exigen que el pedido de liberación sea tema central de la agenda peronista

La advertencia del kirchnerismo: defender más a CFK y escuchar a la gente en lugar de a los mercados

Por Melisa Molina
Compró una mansión en Buenos Aires

El plan B de Peter Thiel: según The New York Times se radicará en Argentina para evadir impuestos a la riqueza

Economía

"Hablar de crisis es un chiste de los medios", señaló el ministro de Economía

La única verdad, según Caputo

Por Juan Garriga
El Banco Central aceleró el ritmo de compra de dólares

Más reservas y menos riesgo país

Privatización del servicio de agua potable y cloacas en CABA y el conurbano

Pusieron la fecha para presentar ofertas por AySA

300 personas perdieron su empleo

Denuncian fraude y vaciamiento tras el cierre de Farmacias Dr. Ahorro

Sociedad

El caso de la muerte de una joven cordobesa

Fallo por la Sputnik V: especialistas reafirman la necesidad de la confianza social en las vacunas

Por Pablo Esteban
A 76 años de su creación

La CNEA se moviliza en defensa del desarrollo nuclear nacional

Encuesta entre educadores

En una escala de 1 a 5, los docentes valoran con un 2,5 la educación secundaria en el país

El caso del influencer brasileño que murió

El negocio oscuro de los anabólicos

Por Soledad Ferrari

Deportes

Scaloni cerró la lista y AFA la publicó con un simpático video

Mundial 2026: aquí están, estos son... los 26 de la Selección

Por Cristian Dellocchio
Luego de que Scaloni diera la lista de los 26 que irá al Mundial

Las reacciones de los citados a la Selección para defender la corona

En la Bombonera

Boca y Universidad Católica empatan 0-0, por la Copa Libertadores: minuto a minuto

La dirigencia del club catalán lo quiere para armar un plantel de élite

Barcelona colocó a Julián Álvarez como una de sus prioridades