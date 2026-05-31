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Mundial de Fútbol 2026

Cristiano Ronaldo, cerca de los nueve gritos en la máxima cita del fútbol

📰 CR7, tras los pasos de Eusebio

Si la estrella lusa marca al menos un tanto en este Mundial, alcanzará el registro goleador de la mítica pantera de Mozambique en 1966.

Por Malva Marani
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo y un nuevo récord para devorarse. AFP -

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