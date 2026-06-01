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Cultura

De Lucía y Nicolás Puenzo

“Futuro desierto”, por Netflix: esa cuestión de los replicantes

La producción mexicana imagina un horizonte cercano donde los robots y la inteligencia artificial dominan nuestra cotidianeidad.

Federico Lisica
Por Federico Lisica
Futuro desierto
En "Futuro desierto" el colombiano Andrés Parra encarna a un emprendedor y profeta digital. Gentileza -

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