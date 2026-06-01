Un intendente se largó a llorar por el ajuste: “Tenemos el municipio prendido fuego”

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Se quebró en plena entrevista al contar la situación económica de la ciudad. Afirmó que hay funcionarios que ganan 700 mil pesos. Advirtió que no logran cubrir todos los gastos.
01 de junio de 2026 - 14:16
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