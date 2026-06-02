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Rosario|12

FEMICIDIOS. El Observatorio Mercedes Pagnutti relevó que el 57,1% ocurrió en la vivienda de la víctima

Santa Fe es una de las provincias con más casos

Norma López es la referente del Observatorio Mercedes Pagnutti.

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