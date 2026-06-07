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Deportes

Los estados de ánimo de los futbolistas en el torneo más importante

El Mundial, la alta competencia, y la salud mental

La psicóloga Andrea Vázquez clarifica las situaciones emocionales que atraviesan a los jugadores antes, durante y después de un campeonato tan exigente.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
Andrea Vázquez es psicologa y trabaja con el deporte. Gentileza -

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